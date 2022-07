GCM realizou treinamento de controle de distúrbio civil

Foi realizado no sábado, dia 23, o curso de Controle de Distúrbio Civil (CDC) para toda a equipe da Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul. O curso foi ministrado pelo instrutor Jean Carlos Surian, da GCM de Itu (SP), que é Instrutor de Choque e também Adestrador de Cães.

Além dos guardas, também participaram do curso a equipe do Canil ATAC da GCM e os Atiradores do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, acompanhados pelo sargento Bruno Prates, chefe de instrução do TG.

De acordo com o publicado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em sua página da rede social Facebook, a finalidade do treinamento é a preparação para enfrentamento de situações adversas em eventos e nas mais diversas situações diárias, como desentendimentos, tumultos e outras situações de descontrole da ordem pública.