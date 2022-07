Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

ÂNGELA MARIA (Abelim Maria da Cunha)

Pseudônimo: Sapoti

Nascimento: 13/05/1929

Morte: 29/09/2018

Atividades: compositora, cantora e atriz

Ângela Maria foi uma expoente da era da rádio, dona de uma das melhores vozes da M.P.B. Foi eleita a Rainha da Rádio em 1954.

É também uma das cantoras brasileiras que mais venderam discos; vendeu cerca de 60 milhões de discos.

De família humilde, seu pai era pastor na Igreja Batista, por conta disso desde criança cantava no coral da igreja.

Ângela Maria consagrou-se como uma das grandes intérpretes do gênero Samba Canção (Surgido na década de 30).

Suas interpretações em “Gente humilde”, “Babalu”, “Cinderela” e “Orgulho”, ficaram na história da música brasileira, entre outros sucessos, como: “Vida de bailarina”, “Escuta”, “Abandono”, “Inspiração”, “Duas contas” e “Recusa”.

Ângela Maria influenciou as carreiras de Alaíde Costa, Elis Regina, Alcione, Gal e Betânia.

Em 1994 foi homenageada pela escola de samba Rosas de Ouro com o enredo: “Sapoti”, campeã do carnaval de São Paulo daquele ano.

Em 1996 foi contratada pela gravadora Sony Music e lançou o CD “Amigos” com a participação de vários artistas como Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano Veloso, Alcione, Fafá de Belém, entre outros.

Obrigado Ângela Maria por tudo que fizeste pela M.P.B.

Salve Ângela Maria!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho