Juliana Aparecida Machado: A nova geração de romeiros

Há muitos romeiros tradicionais que participam da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana ajudando na organização do evento para que tudo seja impecável para os fiéis que participam e os que prestigiam o evento. Afinal, é preciso saber as origens de uma tradição, para que ela não perca suas raízes. No entanto, nos últimos anos, a Comissão Organizadora da Romaria tem aberto as portas para a nova geração de romeiros, que só tem a agregar para que o evento seja ainda melhor.

Um desses casos inegáveis de que entrou para somar é Juliana Aparecida Machado, de 35 anos, junto do marido Manoel Francisco Correa Filho.

Ao jornal, Juliana contou que a paixão pela Romaria vem desde que era pequena. “Desde a adolescência, sentada ao lado das fitas na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde os cavaleiros demonstram sua fé beijando-a e recebendo a benção, eu ficava encantada. Eu sentia e sinto até hoje a ansiedade de chegar logo o último final de semana do mês de julho”, admitiu.



A vargengrandense contou que na última Romaria antes da pandemia da Covid-19, em 2019, ela e o marido foram convidados a fazer parte da Comissão Organizadora da Romaria. “Deixamos de ser plateia e passamos a entender quanto trabalho, dedicação, desafios e dificuldades cada integrante da Comissão enfrenta para que essa linda homenagem à nossa padroeira aconteça. Em 2019 foi tudo aprendizado, foi uma experiência única e no final você vê que deu tudo certo. Eu parei e pensei: eu ajudei para que acontecesse”, disse.

Juliana comentou a principal diferença entre assistir ao evento ou desfilar e organizá-lo de fato. “Quando você participa, você curte a festa, e quando estou trabalhando, me preocupo para que todos curtam, gostem e se sintam acolhidos. Afinal, os cavaleiros e os carreiros vêm de longe”, pontuou.

Para ela, retomar com o evento após dois anos de paralisação, é motivo de festa. “É uma alegria imensa, pois mesmo com tantas dificuldades, às vezes insegurança, todos estamos trabalhando muito para que seja uma Romaria, além de tranquila, o mais religiosa possível”, ressaltou.



Contudo, após dois anos sem o evento, há dificuldades a serem enfrentadas. “O principal desafio é que sei que a pandemia não acabou, tivemos grandes perdas e, nesses dois anos, perdemos também contato com cavaleiros que vinham de várias regiões e temos que buscar o contato para avisar que estamos de volta”, relatou.

A romeira ponderou que o evento melhora a cada ano e que a fé dos participantes, na sua opinião, nunca diminui. Ela convidou toda a população para que compareça e prestigie a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que acontece neste domingo, dia 31.

“Gostaria de pedir aos participantes que nossa Romaria ocorra de forma tranquila e evitem bebidas alcoólicas durante o trajeto, respeitando a tradição e a fé pela Padroeira Nossa Senhora de Sant’Ana”, finalizou.