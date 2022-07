O que os cavaleiros mais velhos têm para ensinar

Imagina centenas ou até milhares de cavaleiros desfilando, junte a isso cavalos, éguas, mulas, bois, carroças, carros de boi, montados por crianças, jovens, adultos e pessoas mais idosas, num sol muitas vezes escaldante e sempre com alguns transgredindo as normas e bebendo uma ou mais cervejas durante o trajeto.

Embora a grande maioria faça o trajeto com o devido respeito, uns poucos sempre saem fora dos trilhos e é preciso mão firme para advertir, chamar atenção ou até mesmo tomar uma medida mais forte para que os erros de uns poucos não atrapalhem todo o desempenho da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana que vai acontecer nas principais ruas de Vargem neste domingo.

A função do guarda filas é justamente essa, vigiar, estar sempre atento para chamar a atenção e também dar a devida assistência aos romeiros que participam do desfile para que tudo corra bem. Vanderlei José Gonçalves, 55 anos, é o responsável há muitos anos pelo trabalho dos guardas filas da romaria. Funileiro de autos, ele começou a participar da Romaria aos quinze anos e desde então, não parou mais. São cerca de 40 anos dedicados à maior festa em homenagem à Padroeira da cidade.

O que o levou a participar da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana foi o gosto pelos animais, e o fazia apenas como cavaleiro. Com o tempo foi percebendo que era mais que isso, que era uma romaria que homenageava Sant’Ana e por devoção à santa continuou seguindo, agora com algo mais na sua fé.

Um dia foi convidado pelo então presidente da Comissão Organizadora, Paulinho Pierin para fazer parte da comissão e já fazem 27 anos que participa e com o tempo foi pegando a necessária experiência para assumir mais responsabilidade, como a difícil tarefa de comandar os guardas filas.

Vanderlei também ajuda na organização da festa e é pau para toda obra, fazendo tudo com muito amor e zelo, passando estes exemplos para os mais novos, para que eles aprendam o que é certo, como devem se proceder para que a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana sempre seja uma referência em Vargem e na região.

Perguntado sobre qual o seu papel na Romaria, Vanderlei afirmou: “Guardas fila são as pessoas que vão a cavalo instruindo os cavaleiros a fazerem uma Romaria bonita. A gente olha para não virar bagunça, pois os animais estão passando, tem de olhar para o trânsito de carros não cortar a romaria. Também prestamos ajuda quando alguém cai do cavalo e os guardas fila são muito importantes nesta hora, agem como um verdadeiro anjo da romaria”.

Disse que há momentos que ele e seus companheiros passam por maus bocados, porque nem todo mundo vai a Romaria com a simplicidade e boa intenção que ela exige. Muitos vão para apenas desfilar e isso faz muita diferença. A Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana não é um desfile, por isso é difícil de organizar tudo”, falou.

Vanderlei também é o responsável para entregar as bandeiras aos cavaleiros da Comissão de Frente, sendo que todo ano varia muito o nome das pessoas, por isso ficou difícil adiantar quem este ano iria levar as bandeiras em homenagem a Sant’Ana, Nossa Senhora Aparecida, São Joaquim e demais santos que fazem parte da comissão.