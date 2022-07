PM de São João socorre casal de dentro de casa em chamas

Na madrugada desta quinta-feira, dia 28, após telefonema de socorro, uma equipe da Rádio Patrulha do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (24º BPM/i) foi ao bairro do São Lázaro, em São João da Boa Vista, onde ocorria um incêndio em uma construção.

A equipe avistou uma mulher com queimaduras por todo corpo e gritando muito, sendo informada por populares que moravam na rua de que dentro da construção havia outra vítima.

Ao entrarem no local, os policiais da rádio patrulha se depararam com o incêndio. Havia muita fumaça e puderam ouvir pedidos de socorro da vítima, porém o fogo estava bloqueando o acesso. Com a chegada do apoio no local, iniciaram o procedimento para apagar o incêndio e resgatar as vítimas.

Os PMs precisaram do apoio dos moradores, que emprestaram baldes de água. Após muita determinação, conseguiram conter o fogo e chegar à vítima, que estava com vida.

Após, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorreram as vítimas. O casal foi encaminhado à Santa Casa Dona Carolina Malheiros em estado grave.