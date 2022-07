João Paulo de Paulo, o conhecido Berruga, 25 anos, soldador e cavaleiro, é um dos novos participantes da Comissão Organizadora que começa a aprender e contribuir para a organização da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Desde 2016 vem se reunindo com os demais membros e já executa vários trabalhos em prol da Romaria.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande foi entrevistá-lo na Cohab onde mora e com muito gosto ele falou um pouco de si e do seu vínculo com a festa de Sant’Ana. Disse que começou a ser levado a participar da Romaria com apenas seis meses de idade, pelo seu pai, Luís Donizete de Paulo, conhecido como Luisão.

Nascido e criado em fazenda em São Sebastião da Grama, seu pai veio morar em Vargem depois que conheceu sua mãe. Gostava muito da Romaria e levava João Paulo consigo para participar do evento. Daí a cavalgar na Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana depois de grande, foi um pulo, segundo Berruga.

Foi numa destas romarias que foi convidado por Vanderlei José Gonçalves, responsável pelo guarda fila, a fazer parte da Comissão Organizadora, onde participa das discussões e assume as tarefas que lhes são impostas. Também é guarda fila, só este ano não vai cavalgar por estar se recuperando de uma cirurgia.

Disse que gosta muito de participar da Comissão Organizadora e que esta renovação é muito importante. Cita o exemplo de Prates e que já conversou com eles dizendo que são o futuro da Romaria e pediu para que nunca deixem que a mesma se acabe. “Se depender de mim, a Romaria vai continuar por muitos e muitos anos”, afirmou o jovem cavaleiro.

“Aprendemos muitas coisas participando das reuniões, muitos valores, a união por exemplo, um ajudando o outro e no final dá tudo certo” comentou. Como exemplo, citou o recente Baile da Rainha onde os membros da comissão trabalharam muito e foi bem gratificante.

“A hora que acaba a Romaria e dá tudo certo, a gente até suspira. Quem está desfilando ou assistindo não tem noção do tanto de trabalho que a comissão tem de executar para dar tudo certo”, disse João Paulo. Ele faz um convite para quem gosta de cavalos, da Romaria, tem mais de 18 anos, que venha a participar da Comissão Organizadora. “Basta procurar um dos membros da comissão que será bem-vindo”, falou.