Ultramaratonista de Vargem fica em 3º em prova de 12 horas

A 6ª edição da prova 12 Horas Correndo por Amor, em prol do Grupo de Apoio a Criança com Câncer (Graac), foi realizada no último sábado, dia 23, em Leme (SP), no Lago Municipal Dr. Enni Jorge Draib.

Na prova, os atletas deviam fazer a maior quilometragem possível dentro de 12 horas. O ultramaratonista vargengrandense José Luís Maltempi ficou na terceira colocação geral que completou às 12 horas com o total de 94 km e 700m.

Luís, mais conhecido como Pitbull, contou como foi superar um desafio tão grande. “Não tem como se emocionar no final, correndo com os cascas grossas que correram as ultras mais difíceis do Brasil, e eu conquistando o 3º geral no pódio”, celebrou.