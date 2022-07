Vinícius é um dos jovens que participam da Comissão Organizadora

Como transformar um jovem cavaleiro em uma liderança que com o passar do tempo vai assumindo cada vez mais responsabilidades, inclusive a de ajudar a comandar a Comissão Organizadora, é uma tarefa nada fácil, exigindo determinação, paciência e um longo aprendizado. Mas ela tem de começar, para que no futuro estes jovens possam assumir esta função tão vital para a sobrevivência da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

Vinícius Contini da Costa, 20 anos, é um dos jovens que está participando da Comissão Organizadora e embora não lhe passa pela cabeça presidir a Comissão, pois este é o primeiro ano que frequenta as reuniões, já deu mostras que pretende aprender muito e colaborar com seus companheiros de Romaria.

Ele trabalha em um sítio, no trato com animais, participa desde pequeno da Romaria, levado pelo seu avô Maurício Contini, que sempre mexeu com gado e cavalo e traz no sangue esse amor à cavalgada em homenagem à Padroeira de Vargem Grande do Sul.

‘É um evento muito importante para a cidade e uma tradição que não pode acabar”, afirmou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande quando questionado a respeito da importância da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

Convidado pela Rosana e o Prates para frequentar as reuniões da Comissão, já aprendeu que um tem que ajudar o outro, todos tem de trabalhar muito e este ano vai ser guarda fila durante o trajeto da Romaria e depois ajudar no bar durante o show de encerramento na represa Eduíno Sbardellini. No baile da rainha já trabalhou bastante na sua realização, dando sua contribuição.

“Temos de aprender com os mais velhos, que já estão há bastante tempo realizando a Romaria dos Cavaleiros e temos de dar continuidade, pois é uma festa cultural e religiosa que todos nós que gostamos de animais devemos preservar e fazer de tudo para ir melhorando a cada ano”, afirmou.