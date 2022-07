Vitor Hugo fica em terceiro em Interlagos

Os jovens pilotos da Honda Junior Cup foram os primeiros a competirem na pista do Autódromo de Interlagos, no último domingo em São Paulo, durante a quinta etapa do campeonato Superbike Brasil de motovelocidade. O grid de largada já apontava Leo Marques na pole position como o favorito, e a expectativa se confirmou, com a terceira vitória do garoto em cinco etapas. O vargengrandense Vitor Hugo Correa ficou em terceiro.

Leo Marques liderou as voltas finais da prova, mas a disputa pela segunda colocação foi intensa. Enzo Ximenes, Vitor Hugo e Heitor Ourinho, batalharam roda a roda até o final e conquistaram a segunda, terceira e quarta posição respectivamente, com menos de 1 segundo de diferença entre eles.

Assim, Vitor Hugo, filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálicas, voltou a subir ao pódio em Interlagos e somou mais pontos no torneio, estabelecendo a terceira colocação no campeonato.

O piloto volta a Interlagos no dia 28 de agosto para disputar a sexta prova do Superbike Brasil.