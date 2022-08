Censo Demográfico 2022 começará em 1º de agosto

A partir desta segunda-feira, dia 1º de agosto, um pouco mais de 180 mil recenseadores sairão a campo visitando cerca de 75 milhões de domicílios em todos os 5.568 municípios do Brasil, para investigar quantos são e como vivem os brasileiros, além de diversos outros temas. É o Censo Demográfico 2022, promovido pelo IBGE, que começará nesta segunda-feira com a coleta de dados. Em Vargem Grande do Sul, são cinco agentes censitários que irão supervisionar uma equipe de 38 recenseadores que estão sendo contratados.

Várias etapas de preparação para o Censo foram cumpridas antes que se chegasse ao início da fase de coleta: planejamento da base cartográfica, instalação de postos de coleta, contratação e capacitação das equipes de coordenação e supervisão, pesquisa urbanística de entorno, treinamento dos recenseadores.

Mas, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo levantamento, a próxima etapa será a mais importante. Será quando toda a população brasileira receberá a visita do servidor do IBGE e fornecerá as informações por ele solicitadas. As informações fornecidas construirão um retrato fiel da sociedade brasileira permitindo a elaboração de novas políticas públicas ou aprimorando aquelas já existentes. Também contribuirão para pesquisas no meio acadêmico e estratégias e investimentos da iniciativa privada.

Dúvidas

Todos os recenseadores estarão devidamente identificados com colete, crachá de identificação com foto e carregarão um dispositivo móvel azul (parecido com um celular) onde registrará todas as informações coletadas. Esses profissionais também seguirão o protocolo sanitário necessário contra a Covid-19: máscara, higienização das mãos/álcool gel e distanciamento social.

Os recenseadores contarão neste ano com uma central telefônica exclusiva para esclarecer as dúvidas da população durante a coleta domiciliar da maior pesquisa do país. O Centro de Apoio ao Censo (CAC), disponível via 0800 721 8181, terá 180 agentes censitários e tem como objetivo auxiliar a população a preencher o questionário via internet ou telefone.

O horário de funcionamento do CAC será das 8h às 21h30, todos os dias da semana, de domingo a domingo. As informações prestadas ao CAC são confidenciais e o sigilo é garantido.

É possível, por exemplo, verificar a identidade do recenseador pelo site Respondendo ao IBGE (https://respondendo.ibge.gov.br/) ou pela CAC. Ambos constam no crachá do agente. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula e/ou CPF do recenseador.