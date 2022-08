Conheça as principais culturas plantadas em Vargem

Um dos principais setores que movimentam a economia de Vargem Grande do Sul é a agricultura. Na quinta-feira, dia 28, foi celebrado o Dia do Agricultor. Para destacar e valorizar a importância da data para a cidade, a Gazeta de Vargem Grande verificou junto à Casa da Agricultura, dados sobre o setor da agricultura da cidade.

Os dados vieram do Levantamento das Propriedades Rurais (LUPA), estudo realizado para verificar todas as culturas em áreas agrícolas do município, além do perfil agropecuário de Vargem Grande do Sul. Segundo o apurado na ocasião, as principais culturas plantadas em Vargem Grande do Sul são cana de açúcar, milho, feijão, soja e batata.

Segundo as informações da Casa da Agricultura obtidas através do LUPA, há 591 Unidades Produtivas Agropecuária (UPAs) em Vargem, o equivalente a mais de 26.500 hectares no total, divididos em diversos usos. Os dados foram atualizados na última semana, no dia 15.

Os hectares dividem-se como cultura perene, como laranja e café, com quase 1.300 hectares; reflorestamento em pouco menos de 800 hectares; vegetação natural em quase 1.750 hectares; área complementar em cerca de 1.250 hectares; cultura temporária em uma área pouco menor que 12 mil hectares; pastagens com área maior que 9.200 hectares; área de descanso maior a 170 hectares e vegetação de brejo e várzea com área pouco maior que 100 hectares.

Principais culturas

O total da área plantada de cana de açúcar na cidade, tanto para a finalidade de indústria como para outras, ultrapassa os 7.120 mil hectares, sendo plantada em 137 unidades produtivas.

A plantação de milho no município, tanto a safra como para silagem, acontece em 156 propriedades e a área chega a ser maior que 3.800 hectares.

O feijão é plantado em 46, o que equivale a aproximadamente 1.500 hectares. A de batata ultrapassa 1.060 hectares e é plantada em 43 UPAs.

Já a soja, é plantada em 14 UPAs, equivalente a quase 800 hectares. A laranja, tanto para mercado quanto para indústria, soma mais de 600 hectares, sendo plantada em 10 Unidades Produtivas Agropecuárias. O café, plantado em 43 UPA’s, ocupa uma área de 466 hectares.

Mais plantações

Algumas plantações, como chicória, tangerina, chuchu, figo, pimenta, feijão-vagem, maracujá e manga estão plantadas em apenas uma UPA.

O pimentão, arroz, cebolinha, couve-flor, macadâmia e trigo são encontrados em duas Unidades Produtivas. A couve, banana, abacate e a batata-doce em três, e o brócolis em quatro. Já a jabuticaba e a mandioca, por exemplo, estão em cinco Unidades Produtivas Agropecuárias, e o limão em seis.

Em sete Unidades Produtivas são encontrados jiló e berinjela. São encontrados em oito UPA’s pepino e alface. Já a cenoura e a cebola estão em nove, e a abóbora em 10. O tomate envarado, o repolho e a beterraba, em 12 Unidades.