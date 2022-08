Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Leonor Cherubini Moneda, aos 85 anos de idade, no dia 23 de julho. Viúva de Nélio Serafin Moneda, deixa os filhos Fernando e Eliane; a nora Regina; o genro Valdemir; e os netos Mateus e Carolina. Foi sepultada no dia 23 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Clari Terezinha Conte, aos 65 anos de idade, no dia 24 de julho, em São João da Boa Vista. Viúva de Reni Conte; deixa os filhos Fagner, Fabiana e Fábio; a nora Marta; os netos Maria Clara, Ana Carolina, Fabrício e Lara; e os irmãos Nilse, Neide, Iris, Idino, Alceno, Neudir, Isoleno e Lucir. Foi sepultada no dia 24 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Thiago Cavalheiro Berdum, aos 38 anos de idade, no dia 24 de julho, em Águas da Prata. Deixou o pai Cileno Tadeu Berdum; as irmãs Andréa e Angélica. Foi sepultado no dia 25 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Neide Benedita Pereira, aos 72 anos de idade, no dia 25 de julho, em Ribeirão Preto. Viúva de José de Paiva Pereira; deixou os filhos Alessandro, Andria Tatiana e Adriana; a nora Michele; os genros Moacir, Valdecir e Daniel; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 26 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sérgio Antônio do Prado, aos 78 anos de idade, no dia 23 de julho. Deixou a esposa Maria Aparecida do Prado; os filhos Lucimar, Maria Isabel e Paulo Sérgio; o genro Joaquim; a nora Meire; e os netos Josiane, Letícia, Marcos, Leonardo, Rafael, Débora, Tainá, Henrique e Rafaela; e o bisneto Brayan. Foi sepultado no dia 23 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cleusa Fernandes Barbosa, aos 69 anos de idade, no dia 24 de julho. Deixou o marido João Lourenço Barbosa Filho; os filhos Marcos e Cimara; a nora Lucimar; e a neta Ana. Foi sepultada no dia 24 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Saturnino Costa Almeida, aos 55 anos de idade, no dia 26 de julho. Solteiro, deixou os irmãos Venício, Deuclides, Roberto e Lurdes; e os sobrinhos Alice, Taila, Venício, Davi, Aruna, Gabriel, Lucas e Tiago. Foi sepultado no dia 26 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Eva de Jesus, aos 93 anos de idade, no dia 26 de julho. Solteira, deixou a filha Conceição; o genro Valdir; o neto André; e os bisnetos Mateus, Bruna, Nicolas e Carolina. Foi sepultada no dia 26 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Eunice da Costa Lopes, aos 85 anos de idade, no dia 29 de julho. Viúva de Benedito Lameu; deixou o filho Cláudio; os netos Jéssica, Marcelo e Cláudio. Foi sepultada no dia 29 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Sebastião Tito Marini, aos 86 anos de idade, no dia 21 de julho. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

