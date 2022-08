IBGE abre novo concurso para trabalhadores temporários

O IBGE abriu novo concurso para trabalhadores temporários para o Censo 2022. O edital foi publicado no dia 28. São oferecidas mais de 15 mil vagas para todo o país. As inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas até a próxima quarta, dia 3.

Trata-se de um processo complementar, que oferece vagas ainda não preenchidas em 17 estados brasileiros. No estado do Rio de Janeiro, há vagas em Cantagalo, Cordeiro, Itaocara, Quatis, Sumidouro e Trajano de Morais. Já em São Paulo, além da capital, há oportunidades em São Caetano do Sul, São José do Rio Preto e em mais de 250 cidades.

A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo e na disponibilidade de recursos. A jornada de trabalho recomendável para recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

A remuneração será por produção, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas, tipo de questionário, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Informações sobre as vagas podem ser obtidas no endereço www.ibge.gov.br.