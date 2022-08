Seguem abertas as inscrições do Fortalecendo a Família

O Departamento de Ação Social da prefeitura de Vargem Grande do Sul abriu nesta segunda-feira, dia 25, as inscrições para os cursos gratuitos do programa Fortalecendo a Família. Os candidatos podem se inscrever até o dia 5 de agosto.

O início das oficinas está previsto para o dia 8 de agosto. Os cursos oferecidos são: Corte e costura básico, depilação, tricô, biquinho em crochê, design de sobrancelhas, crochê em barbante, patch aplique, variedades em crochê e bordados.

Os interessados devem ser maiores de 16 anos e precisam apresentar no ato da matrícula cópias do RG, CPF, comprovante de residência e preencher a ficha cadastro no Cad’Único.

As inscrições serão feitas no Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais, localizado na rua 1º de Maio, nº 359, no Centro, antigo prédio do Clube das Mães, das 8h às 11h e das 13h30 às 15h30. Informações pelo telefone 3641-2733.