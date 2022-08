Sicredi União PR/SP oferecerá R$ 6 bi no Plano Safra em crédito pré-aprovado

O governo federal lançou, em 29 de junho, o Plano Safra 2022/2023, com R$ 340,88 bilhões, valor 36% maior que o Plano Safra anterior, de R$ 251,22 bi. Os recursos com juros controlados representam R$ 195,7 bi e os com juros livres somam R$ 145,18 bi. Já o montante equalizado, ou seja, com parte dos juros custeada pelo governo, chega a R$ 115,8 bi no novo plano.

A Sicredi União PR/SP tem à disposição R$ 6 bi em crédito pré-aprovado para a próxima safra, sendo que projeta conceder R$ 2,5 bi em cerca de 10 mil operações.

O gerente de Desenvolvimento Agro da Sicredi União PR/SP, Vitor Pasquini, explica que, de acordo com a classificação de renda bruta anual, os recursos são divididos em três públicos: Pronaf (agricultura familiar), Pronamp (médio produtor) e demais produtores. Pelo Pronaf, a taxa varia entre 5 e 6% ao ano. Pelo Pronamp, os juros são de 8% ao ano. Para os demais produtores, a taxa é de 12% ao ano.

Com os recursos controlados, os associados Pronaf poderão acessar até R$ 250 mil. Já os que se enquadrarem no Pronamp poderão emprestar até R$ 1,5 milhão e os demais produtores poderão obter até R$ 3 milhões em financiamento. Outras opções são as linhas com fontes de recursos livres, não havendo limite de financiamento, de acordo com a capacidade de pagamento do associado. Para solicitar o recurso, é necessário que o produtor seja associado, esteja com o cadastro atualizado e procure um dos especialistas do agro em uma de 112 agências da Sicredi União PR/SP.

Pasquini destaca que o processo de crédito rural foi muito simplificado nos últimos anos. “Hoje é possível contar com tecnologias que permitem volumes de créditos pré-aprovados, em que o associado pode contratar a operação sem sair de casa, como a CPR Fácil. A Sicredi União PR/SP está sempre evoluindo para atender as necessidades dos associados com o compromisso de contribuir para a melhoria da qualidade de vida”, afirmou.

Na safra 2021/2022, a cooperativa teve recorde de liberação, atingindo R$ 1,7 bilhão de crédito rural. Foram mais de 8 mil famílias beneficiadas, que com os recursos puderam desenvolver suas atividades no campo. Para a safra 2022/2023, a expectativa é registrar novo recorde na concessão.

Custeio e investimento

O Sicredi disponibilizará mais de R$ 50,6 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2022/2023. O valor representa um aumento de 33% em relação ao concedido no ano safra anterior e a projeção é que os recursos sejam disponibilizados em cerca de 272 mil operações. O Sicredi é a segunda maior instituição financeira do Brasil em crédito rural.

Desse total, a expectativa do Sicredi é disponibilizar R$ 27,6 bilhões para operações de custeio, R$ 11,1 bilhões para investimentos e R$ 1,5 bilhão para comercialização e industrialização. Além desses valores, a projeção de conceder R$ 10,4 bilhões por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR).

Com foco em atendimento aos pequenos e médios produtores, serão disponibilizados R$ 10,5 bilhões via Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), volume 41% maior do que o verificado no ano safra passado, e de R$ 9,6 bilhões via Pronamp (Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural), alta de 43%. A previsão é de mais de 199 mil operações para esses públicos, o que representa 83% do total da safra.

Para produtores rurais associados dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a instituição financeira cooperativa prevê disponibilizar aproximadamente R$ 15 bilhões para atender operações de custeio e investimento. O valor representa uma alta de cerca de 79% em relação à safra anterior. “Boa parte desse crescimento é resultante do aumento nos custos de produção das atividades agropecuárias. A nossa expectativa é gerar mais de 82 mil operações de crédito nos três estados”, comentou o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.

Do total a ser liberado pelo Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, cerca de R$ 3,4 bilhões (23%) serão destinados ao financiamento realizado por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); R$ 4 bilhões (25%) pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp); e aproximadamente R$ 7,5 bilhões (52%) para demais produtores.

O Sicredi já está recebendo as propostas de financiamento para o Plano Safra 2022/2023, que vai até o final de junho do próximo ano. Antes de solicitar o crédito, o produtor rural associado deve fazer o planejamento da próxima safra (considerando o que vai plantar, qual é a área de cultivo e o orçamento necessário com base na análise de solo e sob orientação técnica quanto ao uso dos insumos e os demais serviços que serão utilizados). Depois disso, munido de todas essas informações, o associado poderá procurar a sua agência ou utilizar os canais digitais como o aplicativo do Sicredi ou o WhatsApp para dar andamento à contratação do crédito.