CDHU abre inscrições para sorteio de casas populares em Grama

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) abriu na sexta-feira, dia 29, as inscrições para participação do sorteio das 142 casas populares em São Sebastião da Grama. As inscrições devem ser realizadas por meio de aplicativo de celular e pelo site da CDHU até o dia 8 de agosto.

Para participar do sorteio, o pretendente deve fazer sua inscrição sempre por meio do aplicativo Kaizala, disponível gratuitamente nas lojas App Store e Play Store, ou pelo site da CDHU.

Os interessados em concorrer a um dos imóveis precisam residir ou trabalhar nas cidades onde são construídos os conjuntos habitacionais. O candidato deve acessar o site da CDHU, clicar no banner “Faça agora a sua inscrição” e seguir as instruções. Na sequência, deve selecionar o empreendimento e optar por fazer a inscrição no próprio site ou pelo aplicativo de celular Kaizala.

O sorteio público definirá os titulares e os suplentes para aquisição das moradias. Do total de casas, 10% são destinadas às famílias com renda mensal entre 5,01 e 10 salários mínimos, 7% às pessoas com deficiência, 5% aos idosos e 4% aos policiais ou agentes penitenciários. As unidades serão sorteadas entre a população em geral, após calculadas e subtraídas as unidades destinadas às pessoas que moram sozinhas (3% dos inscritos como indivíduos sós, limitado a 3% do número de moradias).

Além de morar ou trabalhar no município há pelo menos cinco anos, os interessados precisam ter renda familiar de um a dez salários mínimos, não ser proprietário de imóvel, não possuir financiamento habitacional e não ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais. Policiais devem trabalhar na cidade, idosos devem comprovar idade mínima de 60 anos e indivíduos sozinhos, 30 anos ou mais.

As casas terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, distribuídos em 47,87 m2 de área útil. O empreendimento é viabilizado pela CDHU em parceria com as prefeituras.

O financiamento dos imóveis seguirá as novas diretrizes da Política Habitacional do Estado, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Para as famílias com renda acima de cinco salários, o financiamento terá taxa de juros de 4% ao ano.

Assim, as famílias pagarão praticamente o mesmo valor ao longo dos trinta anos de contrato, que sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA, o índice oficial do IBGE. As parcelas são calculadas levando-se em conta a renda das famílias, que podem comprometer, no máximo, 20% dos rendimentos mensais com as prestações.

Moradores recebem escrituras de casas no Espaço Ecologia

O Secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flavio Amary, esteve em São Sebastião da Grama, junto do presidente da CDHU, Silvio Vasconcellos, no dia 25, para a entrega das escrituras das casas do bairro Espaço Ecologia.

Há dez anos, os proprietários aguardavam pela regularização dos documentos. O prefeito Zé da Doca destacou o empenho feito para a obtenção das escrituras e reforçou que esta é mais uma grande conquista para a cidade. “Em minha outra gestão, regularizamos algumas pendências no Jardim Santa Mônica e agora, conseguimos o registro destas 17 casas. Estamos sempre trabalhando para o bem do nosso povo”, disse.