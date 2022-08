Mais de trinta pessoas são homenageadas pela Câmara Municipal, na SBB

Foi uma bonita festa de homenagem a várias pessoas que moram em Vargem Grande do Sul e se destacaram em suas áreas de atividade. A sessão solene realizada na noite de segunda-feira, dia 25, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), foi presidida pelo vereador Paulo César da Costa (PSB) e dentre as autoridades que compuseram a mesa principal, estava o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

A sessão, que teve início às 19h e terminou por volta das 22h30, contou com a presença de vários familiares dos homenageados, autoridades e demais convidados. Os homenageados receberam títulos de Cidadão Vargengrandense, Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence e Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal.

O ex-prefeito José Carlos Rossi também recebeu na ocasião, uma Moção de Louvor pela criação da Guarda Municipal quando foi prefeito da cidade. A hoje Guarda Civil Municipal (CGM) completou 30 anos de história e por ocasião da efeméride, o ex-prefeito foi homenageado.

Receberam o título de Cidadão Vargengrandenses Aldo Nazário Assing, Ana Paula de Faria Tapi, Ari Licha de Campos, André Kossar, Mamede Moreira Borges da Costa, Maria Renilde Pereira de Morais, Miguel Antônio Halla e Pastor Cláudio Ricardo de Lima. O empresário Ademir Peres também foi homenageado com a honraria, não pode comparecer e irá receber o título posteriormente.

Com o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, dado aos cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades, foram homenageados Ana Márcia Pereira Sabino, Casa Candinho Ltda, o advogado Reneu Zamora, o advogado Valter Luís de Mello, Dulcelina Almeida Machado, Eliana Borali Paina Xavier, Felipe Augusto Gadiani, José Ricardo Sales, Maria Cristina Guerts Fontão Henrique, Paulo Rogério Rocha, Renato Leal Carvalhal Filho, Rita de Cássia Gutierres e Sebastião Praieiro da Silva.

O padre João Cândido da Silva Neto e o advogado Valter Luís Mello, que foram homenageados com o diploma, não puderam comparecer e irão receber posteriormente suas homenagens.

A Medalha do Fundador José Garcia Leal foi entregue a Alexandre Batista, Anacleto Honório Pereira Neto e Hélcio de Paula Pereira, o advogado Hugo Cossi, José Francisco Sati e Marlene Aparecida Cabral Sati, João Paulo Lemos Ranzani e Vanessa Marini Ranzani, Sueli Moneda de Freitas e Arthur Moneda de Freitas, Mara Constância Santana Morales. Ela premia o cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade.

Presidente e prefeito parabenizam os homenageados

O presidente da Câmara, vereador Paulo César da Costa ao dar início à sessão solene, que teve cerimonial de Luís Carlos dos Santos, agradeceu a presença do público e falou que recebia a todos com muito orgulho e alegria. Disse que era uma honra ter a oportunidade de homenagear pessoas queridas e valorosas, possuidoras de um extenso currículo de serviços prestados em prol de Vargem Grande do Sul.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Amarildo cumprimentou a todos e fez um paralelo sobre a arte da política, que se aplicada de forma correta, melhora a vida das pessoas que mais precisam e a arte de viver de cada homenageado. Citou por exemplo, a Padaria Candinho, seus proprietários e o funcionário Maércio, cuja arte em transformar massas em doces maravilhosos, faz a felicidade de tantas pessoas e contribui com o nome e o desenvolvimento de Vargem. Também citou o dentista Paulo Lemos Ranzani e a arte de fazer mais pessoas sorrirem através de seu trabalho. Outro citado pelo prefeito, foi o homenageado Sebastião Praieiro da Silva, que com a arte de plantar árvores em vários locais da cidade, contribui com o meio ambiente e com uma cidade com mais qualidade de vida.

O prefeito afirmou que o Poder Executivo não pode homenagear as pessoas em vida, mas que o Legislativo tem esta prerrogativa e parabenizou os vereadores pela iniciativa, agradecendo em nome da população, tudo o que fizeram de bom para o município. “Graças ao sucesso de vocês, a cidade se beneficiou, obrigado por colaborarem com o desenvolvimento de Vargem Grande do Sul”, agradeceu o prefeito.

Fotos: Reportagem

Vereadores outorgaram honrarias aos homenageados

Cerimônia foi conduzida pelo presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura