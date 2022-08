Aprovados

A Câmara aprovou em sessão extraordinária realizada na última segunda-feira, dia 25, importantes projetos de lei com a abertura de crédito em mais de R$ 6 milhões para diversas obras, além do projeto sobre o piso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias.

Puxão de orelha na Elektro

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou em suas redes sociais fotos de fiação de postos elétricos da cidade, mostrando o emaranhando de fios e muitos deles soltos. Ele criticou a forma desordenada dessas instalações elétricas, que lembrou, oferece riscos de acidentes. Disse ainda que os postes são de responsabilidade da concessionária Elektro, chamando de gambiarra a forma como as fiações estão sendo fixadas. Finalizou, lembrando que essas instalações precisam seguir normas para não comprometer todo o sistema elétrico, telefonia e internet da cidade e disse que vai aguardar manifestações da Elektro sobre o caso.

Reunião com motoristas

O presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) se reuniu com motoristas de Vargem Grande do Sul na manhã da segunda-feira, dia 25, para tratar sobre o serviço de aplicativos na cidade. Em sua edição especial do Dia do Motorista, a Gazeta de Vargem Grande abordou o tema, observando que muita gente já tem feito esse transporte de passageiros no município de maneira independente.

Prefeito por uma semana

Em São João da Boa Vista, o presidente do Legislativo, Luís Carlos Domiciano, assumiu a prefeitura na segunda-feira, dia 25 e segue no cargo até este domingo, dia 31. Isso se deu devido às férias regulamentares da prefeita Maria Teresinha de Jesus Pedroza e por razão do vice-prefeito, Roberto Carlos Valim Campos, ter declarado estar impossibilitado de exercer o cargo por ter a pretensão de concorrer ao cargo de deputado nas eleições de outubro.

Casas populares na região

Estão abertas as inscrições para o sorteio de 142 casas populares em São Sebastião da Grama e outras 265 em Espírito Santo do Pinhal. Enquanto isso, em Vargem, a prefeitura tenta viabilizar a construção dos prédios no Jardim Santo Expedido e busca junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) a construção de aproximadamente 300 casas na cidade.