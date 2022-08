TG faz treinamento de combate a incêndio

Os integrantes do TG 02-092, de Vargem, tiveram a instrução de Combatente a Incêndios no dia 19 de julho.

A instrução foi ministrada pelos Bombeiros Militares, pelos cabos da Polícia Militar Matheus Correia Gonçalves e Ângela Luiza de Oliveira, do 16° Grupamento de Bombeiros Militares da cidade de São João da Boa Vista.

O 1º sargento Bruno de Paula Prates, do Exército Brasileiro, Chefe de Instrução do TG 02-092 e os Integrantes do Tiro de Guerra agradeceram pelos conhecimentos adquiridos e os ensinamentos colhidos, agregando sobremaneira na formação dos Atiradores.