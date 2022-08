Pandemia: Mensagem para as gerações futuras

Por Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues

Em 2020 experimentamos uma das mais incríveis experiências de nossas vidas: uma Pandemia viral de grande repercussão a exemplo de antigas pandemias enfrentadas pelo mundo, como a gripe espanhola em 1918 que ceifou por volta de 50 milhões de vida.

Apesar de que nos últimos 30 anos cresceram muito os surtos de vírus, como a gripe suína, o hln1 e influenza, ainda assim, nada igual a este surto zoonófico do coronavírus ou doença covid-19. Como acontece e é comum nas pandemias, independente da época, diferença sociais e geográficas, instalou-se o caos social provocado pelo medo, pela disseminação de informações desencontradas e ainda pelo uso financeiro e político por pessoas que procuraram tirar proveito da situação.

Não passou de tudo, mas o pior já passou e o conselho que se extrai e que deve ser repassado para as futuras gerações em caso de novas pandemias é a necessidade de se investir em pesquisas científicas preventivas, especial atenção com os cuidados com a saúde, alimentação adequada, pensamento positivo e principalmente manterem a calma para não serem assolados pelo medo que derruba a imunidade e resistência do corpo.

Se houver necessidade de “quarentena” para que todos não se contaminem ao mesmo tempo, que façam um bom planejamento para não destruir a economia sem a qual também não se preserva a saúde. Por outro lado, aproveitarem para curtir o descanso e conservar as amizades e carinho familiar nem que seja através de um telefonema, WhatsApp, redes sociais ou outros meios de comunicação por ventura existentes. Por fim, o mais importante de tudo é que não percam a “Fé”, porque o ser humano com fé em Deus é muito mais poderoso do que imagina e, em hipótese alguma, aceitar algemas ou atentados contra os direitos individuais e coletivos garantidos pela lei, pela moral e ética comum, pois sem LIBERDADE não terão mais nada.

Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues é advogado pós-graduado em Direito Civil com Especialização em Administração de Empresas, OAB/SP 30.322. Decano da Advocacia Paulista e membro do Rotary Internacional – RC de VGSUL