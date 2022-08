Associação Brasileira de Angus premia vargengrandense

O empresário do Grupo Fuzil e pecuarista Jair Gabricho recebeu no dia 28 de julho, o prêmio “Top Produtor Carne Angus” na categoria Top Revelação, como o melhor criador de gado certificado Angus do Estado de São Paulo. A entrega do prêmio pela Associação Brasileira de Angus (ABA) aconteceu na Fazenda Califa localizada em Casa Branca, de propriedade do produtor. Jair conheceu a raça Angus na outra fazenda que possui na cidade de Canarana (MT) e a partir daí, passou a criar também em sua propriedade no Estado de São Paulo.

Segundo dados da ABA, os primeiros exemplares da raça Aberdeen Angus foram registrados na Escócia em 1862, resultante do cruzamento de uma linhagem de bovinos mochos do condado de Aberdeen com outra, também sem aspas, do condado de Angus. Desde então, a genética se espalhou pelo mundo, ganhando espaço na Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos. A criação chegou ao Brasil no início do século XX pela Região Sul por meio de animais importados. O primeiro registro foi realizado em 1º de setembro de 1906 pelo criador Leonardo Collares Sobrinho, de Bagé (RS).

Criado em 2003, o Programa Carne Angus Certificada busca valorizar a carne do Angus e suas cruzas, fomentando o crescimento da raça e garantindo aos consumidores um produto diferenciado. Através da parceria entre a Angus, indústria frigorífica, varejos e restaurantes, técnicos da entidade acompanham todo o processo de produção dos cortes que levam o selo de certificação da Associação Brasileira de Angus.

O marmoreio da carne é o grande diferencial da raça Angus, que tem muita maciez, suculência e sabor inigualáveis, segundo a Associação. O abate de animais ainda jovem, garante uma carne macia, sendo reconhecida e valorizada pelos consumidores mais exigentes do mundo.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Jair Gabricho, que também é o atual provedor do Hospital de Caridade, disse que foi uma honra e uma imensa satisfação receber o prêmio TOP Revelação. “Esse prêmio de primeiro lugar foi conquistado por termos sido o criador com maior número de gado abatido e certificado em frigoríficos credenciados pela Associação Brasileira de Angus”, afirmou.

Ele explica que para atingir as metas da certificação de qualidade exigida pela Associação, foram analisadas a raça, idade, o peso e o acabamento dos animais que cria. “Estou muito feliz pela premiação e reconhecimento pelo trabalho que desenvolvemos. Agradeço ao meu gerente Romeu Zamora pelo excelente trabalho no manejo do gado e a Associação Brasileira de Angus pelo reconhecimento e premiação”, afirmou o pecuarista.

A meta agora é a certificação da propriedade

O próximo passo a ser dado pelo pecuarista no aprimoramento do seu rebanho é entrar no programa Angus Sustentabilidade, cujo selo vai estampado nos produtos Angus, atestando que os cortes são produzidos dentro de normas rígidas baseadas em seis pilares: rastreabilidade do rebanho – animais devidamente identificados e rastreados; sanidade animal – medicamentos e produtos veterinários comprovados, enfermaria e programa de saúde animal instalados; responsabilidade social – recusa de uso de mão de obra infantil ou escrava, EPI completo, treinamento, filhos de funcionários nas escolas e moradia com água encanada e luz elétrica para os funcionários; bem estar bovino – inspeção diária dos animais, os enfermos e machucados separados, medidas antiestresse, fácil acesso a água e alimentos e instalações para manejo com segurança; biossegurança – respeito ao período de carência dos fármacos, farmácia veterinária, local adequado para armazenamento dos insumos, proteção contra roedores e pássaros para os alimentos dos animais e a sustentabilidade – correto recebimento e tratamentos de água e esgoto, descarte de medicamentos de forma adequada, descarte de animais mortos e vegetação preservando nascentes e cursos de água.

Segundo Jair, as expectativas são boas, pois na sua fazenda em Casa Branca já atende a maioria dos requisitos exigidos pelos seis pilares e ele acredita que ainda este ano sua propriedade poderá ser credenciada. “Trabalhamos para que no ano que vem, além da certificação e premiação do nosso gado, possamos ter a certificação da fazenda com o Selo Angus de Sustentabilidade criado pela Associação Brasileira de Angus, a partir do protocolo firmado entre a Associação, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)”, finalizou o pecuarista.