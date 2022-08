Festa de Santa Filomena começa quinta-feira, dia 11

A tradicional Festa de Santa Filomena, realizada pela Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, acontecerá na próxima semana, de quinta-feira, dia 11, a domingo, dia 14. O evento será no Centro Pastoral Padre Donizetti, onde também haverá a Feira de Artesanato.

Nos dias 11 e 12, a Festa será das 18h às 22h. Já no sábado, dia 13, o evento será das 14h às 22h, com música ao vivo a partir das 20h30, com Márcio Rossi. No evento, haverá barracas de pastel, doce, batata frita, pururuca e pesca para crianças.

Tríduo

Ainda no dia 11, terá início o Tríduo de Santa Filomena pelas Famílias, com o tema central “Com Santa Filomena, queremos viver o amor familiar, vocação e caminho de santidade”, sempre às 19h30. Neste primeiro dia, o tema será “Família e Devoção aos Santos e Nossa Senhora” com o padre Luís Fernando, como pregador. Haverá também a procissão luminosa e a renovação das promessas batismais dos crismandos.

No dia 12, o tema será “Família e a Oração”, com o pregador padre Adriano Roberto, de São João da Boa Vista. Haverá também a bênção dos pais e dos crismandos. Já no sábado, dia 13, o pregador será o padre Antônio Carossi, que abordará o tema “Família e vida eucarística”. Haverá também a bênção dos padrinhos de Crisma 2022.

Feira do Artesanato

Todos os dias, após o Tríduo, haverá a Feira do Artesanato. No sábado, dia 13, está programado o show com Márcio Rossi. A feira terá a participação de artesãos de Vargem e região. Os organizadores convidam toda a comunidade a prestigiar e aproveitar para garantir um belo presente de Dia dos Pais.

Domingo

No dia 14, será celebrado o Dia dos Pais e a Festa de Santa Filomena. A celebração terá como tema “Com Santa Filomena queremos viver o amor familiar, vocação e caminho de santidade”. A programação do pr´óximo domingo dia 21, terá início às 5h30 com a 1ª Caminhada de Santa Filomena, com início do Monumento de Nossa Senhora Aparecida, na Via Crucis. O percurso segue até a nona estação, com a bênção na gruta e entronização da imagem de Santa Filomena.

Pela manhã, às 7h e às 9h, serão celebradas as missas em honra à Santa Filomena, com entrega das pulseiras, do óleo e bênçãos dos padrinhos de Oração. O celebrante será o padre Gilberto às 7h e padre Antônio, às 9h, que também irá celebrar a missa das 18h.