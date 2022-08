Kethy Oliveira participa de evento em Barretos neste domingo

A cantora vargengrandense Kethy Oliveira se apresentará em dois eventos no Parque do Peão de Barretos neste mês de agosto. Hoje com 30 anos, Kethy é cantora há mais de 15 anos e sempre levou o nome da cidade em diversos shows.

Um dos eventos que irá apresentar neste mês é o Muar do Sertão, o maior encontro de muladeiros do Brasil, que tem início neste sábado, dia 6, e acontece até segunda-feira, dia 8. A outra, é justamente a Festa do Peão de Barretos, a maior festa de peão da América Latina, que será realizada do dia 18 ao dia 28 de agosto. Os eventos serão transmitidos pelo Instagram da cantora, o @kethyoliveiraa.

No Muar do Sertão, Kethy se apresenta neste domingo, dia 7, às 20h. Na Festa do Peão de Barretos, a cantora será apresentadora oficial do palco Culturando, todos os dias e, no dia 20, sua apresentação musical começará à 1h, junto com Mikaella tocando viola. “Vamos trazer no palco muito sertanejo raiz e o sertanejo das mulheres, como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, entre outras”, disse.

À Gazeta de Vargem Grande, ela contou que começou a se apresentar em Barretos em 2018. “Depois disso, fui convidada a fazer parte da Comissão Organizadora de um dos palcos da Festa do Peão de Barretos. Tanto o Muar do Sertão quanto a Festa de Peão de Barretos são organizados pela nossa equipe, composta por membros de todos os cantos do Brasil e sou grata por ter sido escolhida”, explicou.

Ela comentou como é se apresentar nesses eventos. “Eu fico imensamente feliz de levar minha música para essas festas, são eventos que eu sempre sonhava em um dia poder me apresentar e agora estreando também como apresentadora oficial de um dos palcos da maior Festa de Peão da América Latina”, pontuou.

Kethy deu uma dica especial aos cantores vargengrandenses que estão começando. “Não desistam de seus sonhos e corram atrás, mandem seu material e façam sempre o seu melhor”, disse, lembrando que a Kethy de alguns anos atrás não imaginava que estaria presente nesses eventos um dia. “Não imaginava fazer parte de tudo isso, mas nunca pensei em desistir da música. Acreditei no meu talento e investi nos meus sonhos, eu diria para aquela Kethy obrigada por acreditar. Eu coloco sempre nas mãos de Deus e acredito que com fé vamos muito além do que esperávamos”, completou.