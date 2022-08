Quem acompanha as redes sociais do prefeito Amarildo Duzi Moraes já se acostumou a encontrar entre as postagens sobre ações realizadas no município, imagens de pássaros e de paisagens da cidade, mostrando um pouco de seu gosto pelos animais e pela natureza. Recentemente, uma postagem em particular chamou a atenção dos internautas: a de seus bichinhos de estimação, em especial o de uma gatinha, toda folgada.

Em entrevista à coluna Momento Pet, Amarildo falou um pouco mais sobre eles. “No total, temos seis animais em casa: dois porquinhos da índia e dois gatos que são da minha filha e minhas duas cachorrinhas”, elencou. “No post do meu Facebook o animal é a Atena, uma gata

sem raça definida, que minha filha adotou em abril de 2020”, explicou.

Amarildo confessou que sua filha precisou ser persistente para que Atena fosse adotada, mas hoje ela ganhou o coração de todos. “Após insistir por meses que queria uma gatinha, acabei cedendo e deixando ela ficar inicialmente como “lar temporário” e a mesma está ficando até hoje”, contou.

Atena foi adquirida por meio de uma ONG na cidade, após a mãe estar tendo dificuldade de alimentar toda a cria e os gatinhos já estarem ficando debilitados, conforme lembrou Amarildo. “Quando ela veio, estava super magrinha, olhos cheios de ramela e secreção no focinho. Cheguei a achar que ela nem mesmo iria sobreviver, não queria comer e nem beber nada, até o miado dela era fraquinho. Se recuperou super bem e hoje está como vocês podem observar na foto”, disse.

Saudável e cheia de energia, a gatinha tem aproveitado o carinho da casa. “Atena gosta muito de caçar ratinhos de brinquedo e bolinhas, comer muito sachê e muito carinho no queixo e na barriga”, contou Amarildo.

