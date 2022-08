TG visita 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado

Na última semana, no dia 27 de julho, os integrantes do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, visitaram o 13° Regimento de Cavalaria Mecanizado, localizado na cidade de Pirassununga.

Na oportunidade, os monitores e atiradores tiveram contato com as Viaturas Blindadas Urutu, Cascavél e Guarani. Também visitaram o Salão Histórico da Organização Militar e participaram de uma palestra motivacional. A visita foi finalizada com um almoço no rancho da OM.