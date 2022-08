Prefeitura de Casa Branca intensifica ação contra dengue

Os agentes da equipe do Controle de Endemias de Casa Branca realizaram na última quarta-feira, dia 3, um trabalho de vistoria e conscientização do combate à dengue no bairro Parque São Paulo. A ação integra o mutirão de serviços realizados pelo Programa Bairros em Ordem.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse trabalho visa conscientizar as pessoas da importância de manter terrenos e quintais limpos e bem cuidados, principalmente orientar como deve ser feito o descarte correto de garrafas, vidros e latinhas de refrigerantes e cervejas, que são recipientes que acumulam águas de chuvas se tornando um local propício para a reprodução do mosquito da Aedes aegypti.

Segundo o Executivo de Casa Branca, a fiscalização e conscientização das pessoas será intensificado cada vez mais e expandido para todo o município, uma vez que realizar a prevenção contra o mosquito da dengue é fundamental. Isso porque a doença é uma ameaça à saúde coletiva e que pode levar o indivíduo a óbito.