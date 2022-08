Republicanos confirma candidatura de Danutta a deputada federal

A convenção do Partido Republicanos, realizada no último sábado, dia 30, em São Paulo, oficializou a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ao governo de São Paulo. O evento, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michelle, também oficializou os candidatos a deputado estadual e federal da legenda. Entre os nomes anunciados está o da vereadora vargengrandense Danutta Rosseto, que vai concorrer a uma das cadeiras da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Em entrevista à Gazeta, ela falou sobre a convenção. “Foi muito interessante, fui muito bem recebida pelos correligionários do partido, pelos demais candidatos e dirigentes partidários. Estive acompanhada do meu pai e minha mãe, que sempre estão comigo e me apoiando”, contou.

“Quando tive a confirmação que eu iria disputar uma vaga como deputada federal, fiquei muito feliz, ao mesmo tempo tive noção do desafio que terei daqui em diante, principalmente, se for eleita. Legislar no âmbito nacional é uma grande responsabilidade, mas a nossa região precisa de um representante, e o partido confiou em mim e me deu a oportunidade de disputar este pleito. Espero retribuir fazendo o meu melhor”, contou a candidata.

Campanha

Passada a etapa da convenção, os partidos têm até o próximo dia 15 para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral, que irá oficializar o processo. Assim, Danutta espera já colocar sua campanha nas ruas tão logo obter esse registro. “A partir do dia 16 de agosto, é quando a campanha começa oficialmente, com tudo formalizado e com meu número da eleição. Já temos pensado em várias estratégias para chegarmos à população, sempre com a verdade e sinceridade. A ideia é que os eleitores me conheçam tal como eu sou, as minhas ideias, batalhas e a minha força para lutar por um futuro melhor para nós e principalmente para as futuras gerações, nossos filhos e netos. Afinal, a sociedade é um pacto entre os que já passaram por aqui, nós, e aqueles que estão para vir. É necessário pensar no agora e no futuro”, disse.