Aviso pelo WhatsApp

Foi aprovada pela Câmara, a Resolução n.º 7, de iniciativa dos vereadores Paulinho da Prefeitura (PSB) e Canarinho (PSDB), que institui e regulamenta a convocação dos vereadores para sessões Extraordinárias por meio de comunicação eletrônica. Assim, as convocações da presidência aos vereadores se darão por aplicativos de mensagens instantâneas, como Whatsapp, por exemplo, com cópia resumida da mensagem.

Emendas impositivas

O vereador Paulinho, na sessão de terça-feira, dia 2 de agosto, fez um apelo ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), para que o Executivo atenda com celeridade as emendas impositivas aprovadas pelos vereadores que constam no orçamento de 2022. O vereador destacou que ao menos as da Saúde deveriam ter prioridade.

Terminal Rodoviário

Em publicação do Jornal Oficial do Município nesta semana foi publicado o resultado da concessão de um dos boxes do Terminal Rodoviário “Fernando Ruy”. Um dos espaços foi concedido a uma empresa pelo valor de R$ 4,2 mil.

Convenções

A vereadora Danutta esteve presente no dia 30 na convenção do Republicanos, que oficializou sua candidatura à Câmara dos Deputados em Brasília e o nome do ex-ministro Tarcísio para o governo do Estado. Já o prefeito Amarildo esteve na convenção do PSDB, que oficializou o nome do governador Rodrigo Garcia à reeleição.

Castração

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Vargem Grande do Sul iniciou na segunda-feira, dia 1º, as inscrições para a castração de cães e gatos domésticos. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, à Rua Sete de Setembro, nº 300, ou pelo telefone 3641-3765. As vagas são limitadas para as castrações e irão obedecer a ordem de inscrição.