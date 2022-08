Adolescente foi levado à Fundação Casa por tráfico

Durante patrulhamento pelo Jardim Dolores, a equipe da Polícia Militar do cabo Amauri e do soldado Jangoas apreendeu adolescente por tráfico de drogas, na quarta-feira, dia 10.

Era de conhecimento da equipe que em um dos cruzamentos do bairro estava ocorrendo tráfico intenso de drogas. No local, os policiais viram um adolescente já conhecido nos meios policiais por tráfico.

Ele estava agachado em um terreno baldio e, ao perceber os PMs, levantou e caminhou em direção à rua, sendo abordado. Foi encontrado no bolso de sua calça 16 porções de crack embaladas e prontas para a venda e, no bolso de sua jaqueta, o valor de R$ 469,00 em cédulas diversas, além de dois celulares.

Sobre a droga, ele informalmente afirmou que era de sua propriedade e o dinheiro era proveniente da venda de drogas.

A equipe vistoriou o local onde ele estava agachado, onde percebeu que dentro de um buraco remexido estava um saco de plástico transparente contendo nove porções de maconha e seis porções de cocaína. Além disso, havia uma pedra grande de crack com peso de 0,024kg, que se fosse fracionada daria em torno de oitenta pedras. O adolescente confirmou que todo o material apreendido era seu. Os policiais deram voz de apreensão ao jovem, notificando sua mãe, que acompanhou a equipe.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil e o delegado tomou ciência dos fatos, ratificando a voz de apreensão a ele por ato infracional de tráfico de drogas. O garoto foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.