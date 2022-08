Cooperbatata e Associação Setembro participam do Dia de Campo

O curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos (Unifeob) realizou mais uma edição do Dia de Campo na Fazenda-Escola da Unifeob. O objetivo do evento, ocorrido em 30 de julho, foi integrar empresas, universitários, docentes, profissionais do agronegócio e toda a comunidade interessada em conhecer novidades sobre o assunto.

Diversos estandes foram montados para cada empresa parceira apresentar seus produtos, tecnologias e estratégias de cultivo. Participaram do evento a ABVGS, ADAMA, Associação Setembro, BASF, Bauer, Bayer, Cooperbatata, Corteva, Dogo, Ebara, Thebe, FMC, Ihara, Sicredi, Syngenta e Terraverde John Deere.

O supervisor comercial da Bauer, Lucas Alberto Ferreira Sarmento, destacou a importância da parceria com a instituição, principalmente no Dia de Campo. “Aqui conseguimos trazer resultados, propagar o reconhecimento da nossa marca, além de estreitar a relação entre a fábrica, estudantes e os produtores”, disse.

O evento também é uma oportunidade para os estudantes vivenciarem o que aprendem em sala de aula, desde trato de solo, plantio, tratos culturais, colheita e tudo que envolve a produção de batata.

Para Jessica Caroline Corrêa, estudante de engenharia agronômica da Unifeob, “o evento proporciona ter contato direto com as principais novidades do mercado agro, além do relacionamento com as empresas, o que pode nos gerar até uma vaga de estágio”, ressaltou a estudante.

De acordo com o coordenador de engenharia agronômica José Rodolfo Brandi, a Unifeob disponibiliza a fazenda-escola para as empresas realizarem experimentos e comprovarem a qualidade dos produtos, dando ainda mais visibilidade aos produtores usarem no campo.

Além da integração desses diferentes setores e a possibilidade de expandir o networking, o evento também contribuirá diretamente com a sociedade. “Atendendo a um pedido da ABVGS, toda a produção do campo experimental de batata será revertida como doação para instituições assistenciais por meio da Associação Setembro de Vargem Grande do Sul”, afirmou.