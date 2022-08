Futebol de Campo apresentou evolução no torneio

No primeiro final de semana de agosto, o time de Futebol Sub-20 do Departamento de Esportes e Lazer disputou, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana a primeira fase dos 64º Jogos Regionais.

Na sexta-feira a noite a equipe vargengrandense foi derrotada por 3 a 0 pelo forte time de Itatiba. No outro jogo da chave, a equipe de Santa Bárbara D’Oeste goleou Amparo por 8 a 0. No sábado à tarde aconteceram três jogos, com uma vitória de Americana sobre Aguaí por 1 a 0 e o empate entre Santa Bárbara e Itatiba por 2 a 2. Para encerrar a tarde de jogos, na terceira disputa, a equipe de Vargem saiu na frente, mas foi derrotada por 2 a 1 por Amparo, sofrendo o gol da virada no final da partida.

No domingo de manhã Itatiba venceu Amparo por 4 a 0. Na sequência, Vargem fez uma ótima exibição contra Santa Bárbara D’Oeste, saiu vencendo e teve várias oportunidades de ampliar o placar, mas sofreu o empate nos acréscimos da partida.

O diretor de Esportes, Luís Carlos, ressaltou que neste ano a equipe teve problemas para a escalação do elenco, por motivos de trabalho, contusões e outros, mas ele avaliou que houve uma boa evolução do grupo a cada partida disputada.