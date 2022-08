Futsal de Vargem se classifica em primeiro lugar nos Jogos Regionais

No último final de semana, Vargem Grande do Sul recebeu as competições de futsal dos Jogos Regionais. As disputas aconteceram no Centro Educacional Esportivo José Cortez e contou com o apoio do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal.

Na noite de sexta-feira, dia 5, as competições dos Jogos Regionais tiveram início com a vitória de Santa Cruz das Palmeiras sobre Tambaú por 4 a 1.



A segunda partida da noite acabou não acontecendo por conta da falha de documentação da equipe de Hortolândia. Com isso, Águas da Prata venceu por WO. No último jogo da noite a equipe vargengrandense venceu Santa Bárbara D’Oeste pelo placar de 4 a 2, iniciando muito bem a competição.

No sábado, dia 6, na primeira partida, Campinas venceu Santa Cruz das Palmeiras por 3 a 0. No segundo jogo, a cidade de Santa Bárbara D’Oeste venceu Águas da Prata por 2 a 1. E, encerrando a rodada, Vargem jogou com Hortolândia e fechou a noite com o empate em 3 a 3.

No domingo, dia 7, duas partidas encerraram a fase de grupos dos jogos. Na primeira partida, Campinas venceu Tambaú por 6 a 0 e, na segunda, Vargem venceu Águas da Prata por 5 a 2. Com duas vitórias e um empate, a equipe de Vargem se classifica em primeiro lugar do grupo, alcançando as quartas de final.

Próximas modalidades

Neste ano, Vargem terá atletas que vão competir em 12 modalidades, como natação ACD masculino (1º jogos paralímpicos), biribol masculino, futebol masculino, futsal masculino, handebol masculino, judô feminino e masculino, karatê feminino e masculino, taekwondo feminino e masculino e vôlei de praia masculino.

A equipe de biribol vai a Americana no dia 20 de agosto, onde enfrenta Casa Branca, às 10h, Araras às 12h e o time da casa às 14h. Ainda no dia 20 de agosto, em Mogi Guaçu, a dupla de vôlei de praia masculina enfrenta os jogadores de Bragança Paulista às 8h30 e os de Rio Claro, às 10h. A competição segue até setembro e garante vagas para os Jogos Abertos do Interior.