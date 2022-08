Handebol teve participação positiva nos regionais

A equipe de handebol de Vargem inaugurou a participação da cidade nos 64º Jogos Regionais. O time disputou três partidas, sendo duas contra Santa Bárbara D’Oeste e Bragança Paulista e a terceira contra Itapira.

A disputa pelo segundo lugar foi apertada. Vargem, Santa Bárbara e Bragança ficaram com uma vitória e duas derrotas cada uma, com Santa Bárbara D’Oeste se classificando pelo saldo de um gol de diferença contra a equipe de Vargem, que ficou em terceiro, com Bragança em quarto lugar do grupo.



O técnico e também atleta da equipe, Juliano Garcia, ressaltou o esforço do time nessa disputa. “Enfrentamos duas equipes que disputam a LHESP (Liga de Handebol do Estado de São Paulo), uma liga fortíssima do estado de São Paulo e a cidade de Bragança que se reforçou com atletas de Poços de Caldas. Fizemos ótimos jogos e buscamos a classificação até o final representando Vargem da melhor maneira possível. Saímos fortes da competição e ano que vem voltaremos mais fortes em busca de uma boa colocação”, disse.

Agora a equipe retorna para a disputa da Liga Derla de Handebol buscando classificação para a série Prata no próximo dia 21, onde enfrenta Arceburgo na cidade de Mococa.