PM de Vargem pegou rapaz em flagrante por furto qualificado em chácara no Pedregulho

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma chácara na rodovia SP-344, na altura do km 235, na quarta-feira, dia 10, no bairro Pedregulho.

A equipe do cabo Mateus e do soldado Teodorio foi ao local e, durante o trajeto viu que às margens da rodovia um homem trajando calça de moletom cinza, camisa listrada e com um cobertor vermelho nas costas. No entanto, o rapaz não foi abordado, uma vez que a equipe não possuía nenhuma característica do autor do furto.

No local, a vítima contou que ao chegar na chácara constatou que havia um amontoado de fios queimando no chão e, ao verificar nas redondezas, viu um homem em uma bicicleta com um saco contendo fios já desencapados e outros objetos.

Ao tentar abordar o rapaz, ele abandonou os objetos e a bicicleta, fugindo para a mata. A vítima pegou os objetos deixados, identificados como sendo de sua propriedade, e a bicicleta do rapaz e foi à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul.

Apesar de ter deixado a bicicleta na delegacia, a ocorrência não foi registrada de imediato. Por esse motivo, o rapaz voltou à chácara e novamente viu o mesmo homem, notando que os fios que estavam queimando antes já não estavam no local, assim como um cobertor vermelho também furtado, que o rapaz trazia consigo.

A vítima acionou então a Polícia Militar. Os policiais notaram que se tratava do mesmo homem que viram anteriormente às margens da rodovia, sendo possível abordá- lo. Ele foi apresentado à vítima que o reconheceu sem sombra de dúvidas, assim como o cobertor subtraído que também havia sido furtado.

O suspeito foi apresentado no Plantão da Polícia Judiciária, onde a autoridade ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado. A vítima foi liberada com os objetos recuperados e o rapaz permaneceu à disposição da Justiça.