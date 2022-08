Vargengrandense morre em acidente entre Alfenas e Areado

Um grave acidente na rodovia MGC-491 entre Alfenas e Areado, em Minas Gerais, levou o vargengrandense Charles Henrique Corrêa, de 32 anos, a óbito na tarde de quarta-feira, dia 10, por volta das 16h. Ele morava no Jardim Verona.

O acidente envolveu dois carros, sendo um Vectra e uma Saveiro, e uma carreta, sendo um bitrem de grãos. Com a força do impacto a carreta saiu fora da pista e a frente de um dos carros ficou destruída.

Charles foi velado no Velório do Cemitério Parque das Acácias e seu sepultamento ocorreu na sexta-feira, dia 12, às 10h30, no Cemitério Municipal Parque das Acácias.

O acidente

Nas imagens divulgadas pelos portais de notícias Minas Acontece e Onda Sul, o Vectra envolvido no acidente aparece com a frente e parte da lateral esquerda bastante danificadas.

O motorista do carro, o morador de Vargem, faleceu no local antes mesmo da chegada das equipes de resgate. O outro carro, a Saveiro, ficou com a frente dentro da valeta da pista, mas felizmente ninguém ficou gravemente ferido.

O trânsito precisou ser interditado nos dois sentidos e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar Rodoviária (PRE) também foram no local.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Vectra, ainda em circustâncias a serem esclarecidas, teria entrado na contramão de direção e batido na lateral da carreta. O condutor perdeu o controle e parou atravessado na pista, interrompendo o trânsito nos dois sentidos por cerca de três horas.