Câmara analisa compra da casa da Família Longuini pela prefeitura

Um projeto de lei está em estudo na Câmara Municipal, onde o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) pede autorização aos vereadores para abrir um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 1.643.127,10, para a aquisição com recursos próprios provenientes de excesso de arrecadação, da casa pertencente à Família Longuini, que fica ao lado do atual prédio da prefeitura municipal, na esquina da Praça Washington Luís com a Rua do Comércio.

No local, segundo explicou aos vereadores, o prefeito pretende instalar um centro especializado de apoio a alunos da rede municipal com dificuldade de aprendizagem, onde serão realizadas avaliações educacionais multidisciplinares nas especialidades de fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e assistência social e também apoio à Divisão de Alimentação Escolar.

Com o nome de Centro Especializado de Apoio a Crianças com Dificuldade de Aprendizagem, este novo local atenderá à alta demanda de crianças com dificuldades de aprendizagem e atrasos no desenvolvimento na Rede Municipal de Ensino de Vargem Grande do Sul, com o intuito de realizar avaliação e intervenção em crianças que não possuam diagnóstico médico, nos dizeres do prefeito à justificativa ao projeto.

Pela proposta apresentada, uma equipe multidisciplinar contando com psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogos e assistente social atuaria nos casos e uma vez diagnosticado o problema envolvendo o aluno, posteriormente ele seria encaminhado para a Saúde, que após os devidos estudos e exames, providenciaria um laudo diretamente relacionado à queixa. O laudo gerado acompanharia essa criança ao longo de seu desenvolvimento, permitindo a busca de estratégias adequadas para a sua evolução.

“Dessa forma, dentro da rede municipal de ensino, após compreender a necessidade da criança, o professor de sala regular terá subsídios para elaborar estratégias de aprendizagem que possibilitem o desenvolvimento das habilidades escolares da criança”, ressaltou o prefeito aos vereadores.

Atualmente, segundo a justificativa para a compra do imóvel, não existe no município uma instituição que faça o trabalho de avaliação e intervenção multidisciplinar com o intuito de levantar hipótese diagnóstica e apoiar a saúde na elaboração de laudos.

O Centro será um avanço para Educação e Saúde, pois proporcionará a busca de estratégias e intervenções adequadas mediante a necessidade de cada criança atendida. O trabalho realizado no Centro a Educação Municipal promoverá aos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social, emocional e afetivo.

Aumento nos transtornos psicológicos

Com base no que ocorre junto às salas de aulas das escolas municipais, o prefeito citou que atualmente é nítido o aumento de diagnósticos relacionados a transtorno do espectro do autismo, deficiência intelectual, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dentre outras síndromes constatadas pelos profissionais da educação.

“Pensando no período pós-pandêmico que estamos vivendo, houve prejuízos em relação à aprendizagem, linguagem, fala e socialização. Dessa forma é importante e, se faz extremamente necessário, o acolhimento e o olhar adequado de uma equipe multidisciplinar para elaboração de hipótese diagnóstica e levantamento de estratégias que favoreçam a progressão no desenvolvimento da criança”, afirmou Amarildo, que também é professor.

Segundo a justificativa do prefeito aos vereadores, a equipe multidisciplinar do Centro tornará o atendimento qualificado efetivo e seguro para a criança, a família, a escola e aos profissionais envolvidos. Também explicou que para evitar as muitas faltas de presenças que ocorrem nas aulas, é necessário que o Centro seja localizado no ponto central da cidade, tendo como principal referência a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, local de fácil acesso por via circular, bem como, de conhecimento por todos os munícipes.

Sobre a escolha do imóvel pertencente à família Longuini, o prefeito disse que a estrutura do local permitirá a acessibilidade para todos os públicos e favorecerá a equipe multidisciplinar para um atendimento de qualidade. “Haja vista que contará com salas equipadas para o trabalho técnico de cada profissão exercida no local, garantindo o desenvolvimento e preservação dos direitos da criança”, observou.

Vereador acha valor do imóvel adequado

Com relação ao valor do imóvel avaliado por um perito agrimensor contratado pelo município, que chegou ao preço de R$ 1.643.127,10, o vereador Guilherme Nicolau (MDB) que é engenheiro e preside a Comissão de Obras, sendo encarregado de analisar o mesmo, disse que o valor não está acima do de mercado. Ele acha também válida a ideia de se criar o Centro, visando atender esta parcela significante de estudantes que atualmente enfrentam problema de aprendizagem nas escolas de rede municipal.

O imóvel é estratégico para a municipalidade, uma vez que está construído bem ao lado da prefeitura municipal e num futuro, também poderá vir a abrigar até uma nova sede da prefeitura, caso haja interesse aos mandatários na ocasião. Com várias salas, o imóvel possui um terreno de 809,85m2, sendo a edificação residencial com 465,40m2 e comercial 85,99m2.

O imóvel pertenceu ao antigo comerciante Antônio Longuini Neto, falecido, que já foi vereador municipal e no local, na esquina com a Praça Washington Luís, além da sua residência, durante muitos anos em décadas passadas, funcionou um grande armazém de secos e molhados pertencente ao sr. Antônio. Mais recentemente, durante a gestão do ex-prefeito Celso Itaroti, no local funcionou o Centro de Convivência do Idoso Haydeé e Antônio Longuini Neto, sendo o imóvel alugado pela prefeitura municipal.