Departamento de Meio Ambiente promoveu palestras

Criado em 2021 pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, o Centro de Educação Ambiental vem realizando palestras, oficinas, vídeo aulas, entre outras atividades para fomentar e disseminar informações sobre o meio ambiente.

O Centro de Educação Ambiental está aberto a toda população e atualmente está trabalhando com grupos assistidos pela assistência social, como a Frente Social, Renda Cidadã e Ação Jovem.

As reuniões estão acontecendo no Auditório Professora Edda Corsi de Camargo, da Biblioteca Municipal Vítor Lima Barreto. Os interessados em participar podem procurar o Departamento de Meio Ambiente, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro, ou entrar em contato pelo telefone (19) 3641-3765.