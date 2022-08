Dia D da Campanha de Multivacinação será no próximo sábado, dia 20

No próximo sábado, dia 20, será realizado o dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, contra a Poliomielite em crianças de 1 ano a menores de 5 anos, Meningo C em crianças de 5 anos 10 anos e atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos.

O Departamento de Saúde de Vargem Grande do Sul ressaltou que a atualização da carteira de vacinação será realizada das 8h às 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Dr. Natalino Lopes Aliende no Jardim Dolores, na Benedito Martins no Jardim Santa Marta, na Dr. Valério Sebastião Fernandes no Jardim Santo Expedito, Dr. Arcelino Anadão no Jardim Paulista, Dr. Nabil Zarif na Nossa Senhora Aparecida, Dr Renato Jonas Milan no Centro e Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar.

O público-alvo da campanha são crianças de 0 ano a menores de 15 anos, não vacinados ou com esquemas incompletos, que devem comparecer aos postos de vacinação. Para a imunização, é necessário levar a carteira de vacina, documento pessoal de identificação e cartão do SUS.

O objetivo da Campanha é imunizar todas as pessoas e conscientizar a população da importância da vacina para proteção contra diversas doenças.

Sorteio

Visando incentivar as crianças a se vacinarem, a Prefeitura Municipal, com apoio do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, realizará sorteio de brindes para os meninos e meninas que se imunizarem. As crianças e adolescentes vacinados vão participar do sorteio de, no mínimo, 20 bicicletas e outros brindes.

O sorteio dos prêmios será realizado no dia 25 de setembro durante o tradicional Desfile de Aniversário da Vargem Grande do Sul. Para participar, as crianças e adolescentes devem preencher o cupom nas unidades de saúde quando forem vacinar.