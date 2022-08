Festa das Nações 2022 será em menos de um mês

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul segue a todo vapor com os preparativos para a 20ª edição da tradicional Festa das Nações, que acontece neste ano de 8 a 11 de setembro, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

O evento, criado em 2001, completa 20 anos de tradição e cultura. Paralisada dois anos devido à pandemia da Covid-19, a festa faz parte do calendário cultural da cidade, sendo muito conhecido na região e famosa por trazer a cultura de diversos países através das danças, apresentações musicais e variedades de pratos típicos.

Na quinta-feira, dia 8, e na sexta-feira, dia 9, o evento será a partir das 19h. No sábado, a festa terá início às 20h e no domingo, dia 11, a Festa das Nações começará às 16h e, depois, às 20h.

Os ensaios iniciaram em março deste ano com o Grupo da Cultura, de dança e canto. Como todos os anos, o grupo irá encantar o público com belíssimas apresentações.

Além do Grupo da Cultura, o palco é abrilhantado com as apresentações das escolas Municipais, Estaduais e da rede particular, os grupos e academias, todos com ensaios adiantados e animação total.

A Prefeitura Municipal ressaltou que são centenas de voluntários da cidade, que com muita preparação e entusiasmo levam aos espectadores o encanto das mais belas produções de dança e música, representando os países homenageados.

As tradicionais barracas de pratos típicos de diversos países, ficarão por conta das entidades do município.