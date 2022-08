Festa das Nações, uma viagem pela cultura dos povos

Na noite de 9 de agosto, na Casa da Cultura, aconteceu a reunião com todas as entidades de nossa cidade que participam da Festa das Nações.

Na ocasião, a Diretora Márcia Iared e os assessores Lurdinha e Lucas Buzato trataram da questão da definição de países e cardápios típicos que caracterizam este evento. Com as 12 entidades ali representadas algumas adaptações e detalhes observados na última edição foram discutidos, além de sugestões para que a festa de 2022 corresponda a grande expectativa popular que sempre teve. Mormente agora, depois de 2 anos sem este evento tão abraçado pela população. A festa então vai poder contar com Apae que se mantém com a barraca da Argentina; os Demolays representando a Holanda; Lucas Tapi reverenciando a África; Associação Dom Bosco representando a França.

Os jovens da paróquia de Sant’Ana ficaram com o Líbano; a Casa de Passagem representará o Brasil I; A Maçonaria Renascença o Brasil II; Escoteiros Curumins da Mantiqueira com Japão; Rotary Club com Portugal e Grécia; Associação Setembro com a Itália I; a Mão Amiga Itália II. O Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul ainda discute sobre o tema.

Em paralelo, estão sendo feitos todos os contatos com escolas, clubes, academias, patrocinadores, ações específicas, confecção de adereços, pesquisas, ensaios diretos, cronograma da festa, documentos burocráticos, divulgação, figurinos, confecções, entre outros.

Especial atenção damos à produção de roteiro, produção artística, trilha sonora escolhida com muito zelo pela nossa equipe, qualificando assim cada apresentação da festa para que Vargem Grande do Sul, realmente viaje pela cultura de todos os países acima mencionados. Outros setores específicos da Prefeitura preparam, com cuidado, todo o equipamento necessário para que a Festa das Nações mantenha o seu diferencial, que é levar ao palco 300 pessoas da cidade, preparadas para representar a cultura dos países-irmãos e a Paz Mundial neste momento de grande conflito.

Agradecendo a confiança do prefeito Amarildo, a dedicação de funcionários e voluntários, em especial aos nossos dedicados funcionários da Cultura, à grande parceira do setor de Educação, a Assessoria de Comunicação, ao nosso empenhado Grupo de Danças e Músicas da Cultura e as famílias que incentivam todos os “atores” deste espetáculo, porque é assim, que se transformam pessoas em verdadeiros cidadãos.

Márcia Iared, Diretora de Cultura e Turismo