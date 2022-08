Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Isaura Leandrin da Silva, aos 94 anos de idade, no dia 7 de agosto. Viúva de Aparecido Celestino da Silva, deixou os filhos Roberto, Luís, Irma e Jani; os netos Carolina, Michel, Micheli, Rogério, André, Ricardo, Daniel, Vicente, João, Pedro e Flávio; e bisnetos. Foi sepultada no dia 7 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dinorah Contini Ortega, aos 84 anos de idade, no dia 7 de agosto. Viúva de Júlio Ortega Rodrigues, deixou os filhos Gláucia, Marcos e Edson; os netos Rafael, Luna e Laís. Foi sepultada no dia 8 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Cenira Marti de Andrade, aos 93 anos de idade; no dia 06 de agosto. Viúva de João Augusto de Andrade; deixou a filha Rosa; os netos Eduardo, Flávio e Roberto; e os bisnetos Júlia e Tito. Foi sepultada no dia 07 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Donizete Batista de Oliveira, aos 64 anos de idade, no dia 12 de agosto. Deixou a esposa Rosa; os filhos Vânia, Marcos e Vanessa; os genros André e Mário; a nora Viviane e netos. Foi sepultado no dia 12 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Charles Henrique Corrêa, aos 32 anos de idade, no dia 10 de agosto, em Alfenas. Deixou os pais Maria Aparecida P. Corrêa e Geraldo Donizete Corrêa; a esposa Camila; o filho Miguel; as irmãs Alessandra, Fabiana, Adriana, Flávia e Amanda; e sobrinhos.

Faleceu Adélia Faustina de Carvalho Coracini, aos 92 anos de idade, no dia 12 de agosto. Era viúva de Oswaldo Coracini e por cerca de 30 anos ela e o marido foram proprietários da Padaria Lusitana na rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade; tendo sua filha Ângela e o marido Laércio continuado com os serviços por mais de 15 anos, e só agora passando para a direção de novos proprietários. Dona Adélia deixou as filhas Ângela Maria, Isabel Cristina e Ana Cláudia; os genros Laércio Rosseto, José Luís Morandin e Hélio Innarelli; os netos Adriano, Amanda, Cristiane, Fernanda, Henrique e Carolina; os bisnetos Beatriz, Diego, Tiago, Lucas, Rafael, Leonardo, Vítor e Davi. Foi sepultada no dia 12 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nazaré Bernardo, aos 69 anos de idade, no dia 10 de agosto. Deixou os filhos Alessandro e Andréia. Foi sepultado no dia 10 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Alberto Santa Lúcia, conhecido como Neguim, aos 92 anos de idade, no dia 4 de agosto. Foi sepultado no dia 4 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Regina Helena Settinieri Nabo, aos 75 anos de idade, no dia 9 de agosto. Deixou o marido Ricardo Nabo. Foi sepultada no dia 9 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Pedro Donizete Leandrini, aos 49 anos de idade, no dia 05 de agosto. Foi sepultado no dia 05 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Sueli Rosa Correia, aos 72 anos de idade, no dia 06 de agosto. Foi cremada no crematório da Vila Alpina em São Paulo.

Faleceu Sebastião Bento Ribeiro, aos 72 anos de idade, no dia 08 de agosto. Foi sepultado no dia 08 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

