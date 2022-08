Inscrições dos cursos Express Novotec vão até segunda, dia 15

O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, está com inscrições abertas para os cursos Express Novotec até segunda-feira, dia 15.

São 14 cursos disponíveis de forma online e com duração de 120 horas. Os cursos oferecidos são Agente Cultural, Ajudante de Logística, Assistente Financeira, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Vendas, Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho, Edição de Vídeo para o Youtube, Excel aplicado à área Administrativa, Gestão de Pequenos Negócios, Gestão de Projetos Sociais, Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais, Office 2019, Rotina de Recursos Humanos e Técnicas de Atendimento.

Podem realizar as inscrições jovens de 14 a 24 anos, com o ensino fundamental completo e que moram no estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira, dia 15, através do link: https://www.novotec.sp.gov.br/

O programa oferece também o Bolsa Auxílio Express, no valor total de R$ 600 reais, divididos em 4 parcelas de R$ 150,00. Podem receber o auxílio os alunos que estiverem regularmente matriculados no Ensino Médio nas escolas da rede estadual da Secretaria de Educação, incluindo a Educação de Jovens e Adultos, e nas ETECs do Centro Paula Souza.

Além disso, os alunos precisam apresentar frequência acima de 75% nas aulas do Novotec Expresso no Contraturno no mês de referência. Os estudantes de 14 e 15 anos ainda devem ter renda familiar de até três salários mínimos para receberem o auxílio.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento Bolsa do Povo pelo número 0800-7979-800 ou pelo Whatsapp (011) 98714-2645.