O dia da “pendura”. Grandioso 11 de agosto

Todo dia 11 de agosto é dia de festa para os acadêmicos e graduados dos cursos de Direito, pois é o dia que se comemora a criação dos cursos jurídicos no Brasil.

A lei que os criou é datada de 11 de agosto de 1827, sendo que logo após a Independência do Brasil (1822), foi promulgada a primeira Constituição Federal do Brasil (1824). O Imperador à época, D. Pedro I, percebendo a necessidade de implantar o primeiro curso de direito no Brasil, para que pudesse dar suporte ao desenvolvimento social ao país, criou então, na honrosa data (11 de agosto de 1827) duas Faculdades de Direito no Brasil, sendo uma em Olinda (PE) e a outra em São Paulo (SP).

Nesta data, os donos de restaurantes (comerciantes da época) costumavam homenagear os estudantes de Direito, que eram quase todos de famílias abastadas, deixando-os comerem de graça, fazendo desta forma uma “média” não só para com os futuros bacharéis, como também, com intuito de atrair mais fregueses.

Na época o respeito à profissão era tão grande que os donos de bares e restaurantes faziam questão em não cobrar a conta dos estudantes, ou seja, havia uma livre disposição dos proprietários em oferecer tal honraria.

Tradição esta que perdurou por muitos e muitos anos. Contudo, com o crescimento do número de estudantes de Direito e as crises econômicas que assolaram o país, os comerciantes pararam de conceder gratuitamente esta honraria no dia 11 de agosto.

Momento em que nascia o tão tradicional “Dia da Pendura”.

Diante deste fato, os estudantes de Direito criaram o “Dia da Pendura”, como uma forma de manter a tradição. Era uma tradição também, que no final do almoço um dos estudantes, o orador, fazia um inflamado discurso homenageando os donos de restaurantes, no afã de que desse tudo certo e, suas “dívidas” pelo almoço fossem perdoadas.

Vale dizer, que estas comemorações não acontecem mais, e isto desde os finais do século passado, pois os tempos mudaram…

Assim sendo, nós operadores do Direito (Advogados, Juízes, Delegados e Bacharéis) cultuamos este dia tão importante. Vez que o Direito é a mais universal das aspirações da humanidade, pois é a base de toda organização social, onde se exercita com intransigência incansável a defesa do Estado Democrático de Direito em benefício à toda a coletividade. Feliz 11 de agosto a todos!!!

Adv. José Pedro Cavalheiro (OAB/SP. 70.842).

Ex-Presidente da 123ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e Ex-Presidente da Comissão de Disciplina e Ética da mesma Subseção