Primeira semana de coleta para Censo 2022 em Vargem foi positiva

A coleta de dados para o Censo Demográfico 2022, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teve início na última semana, no dia 1º de agosto. No total, mais de 180 mil recenseadores sairão a campo visitando cerca de 75 milhões de domicílios em todos os 5.568 municípios do Brasil, para investigar quantos são e como vivem os brasileiros, além de diversos outros temas.

Em Vargem Grande do Sul, são cinco agentes censitários que irão supervisionar uma equipe de 38 recenseadores que estão sendo contratados. À Gazeta de Vargem Grande, o Agente Censitário Municipal (ACM), Christopher Vieira Jeronimo, comentou como foi a primeira semana dos recenseadores em Vargem.

Para ele, essa primeira semana pode ser classificada como um período da adaptação e aprendizado. “A semana foi marcada por um ritmo de trabalho mais lento, com os recenseadores adquirindo experiência em campo e se familiarizando com o equipamento, auxiliados de perto pelos Agentes Censitários Supervisores (ACSs)”, explicou.

De moradora entrevistada à participante, a Agente Censitária Supervisora (ACS), Andréia Veronezi, de 37 anos, faz parte da coleta do Censo pela primeira vez. Nos outros anos, ela participava das pesquisas como moradora.

Ela comentou como foi a primeira semana dos recenseadores na cidade. “Com algumas dificuldades, mas com bastante disposição. A maior tensão foi diante da seguinte pergunta: ‘Vai demorar muito?’. Isso porque a maior preocupação é não atrapalhar o dia a dia dos moradores”, pontuou.

“Mas com o passar dos dias, a intimidade com o trabalho foi aumentando e a tensão diante disso diminuindo, fazendo com que o tempo de entrevista fosse cada vez mais rápido e o dia mais produtivo”, completou.

Para ela, o trabalho tem sido proveitoso e desafiador. “As mídias têm nos ajudado bastante para mostrar à população que o Censo 2022 já começou, explicando o que é e a importância da colaboração dos moradores. Por isso, os resultados estão dentro do esperado”, comentou.

A Agente ressaltou que todos os colaboradores, sendo recenseadores e Agente Censitário Supervisor, estarão sempre devidamente uniformizados e com crachá de identificação, podendo ser confirmados diretamente no site www.ibge.gov.br ou telefone do IBGE, pelo número 08007218181.

Ela pontuou como as pessoas têm recebido os recenseadores. “São pouquíssimas objeções que estamos encontrando. No geral, as pessoas estão bem solícitas em prestar as informações”, disse.

“Há algumas situações em que os moradores se recusam a responder o questionário, duvidando do sigilo da coleta de dados, e precisam ser esclarecidas de forma mais contundente, a fim de que não deixemos nenhum domicílio sem ser entrevistado. Pois para um retrato fiel da população é necessário que todos sejam recenseados”, completou.

A maior dificuldade, conforme comentou, é encontrar os moradores em casa. “Com isso, os recenseadores acabam tendo que retornar algumas vezes a mais no mesmo domicílio, na tentativa de encontrá-los para a coleta do questionário. Por isso, os horários alternativos, como o almoço, final do dia e final de semana, têm sido bastante utilizados”, finalizou.