AFA é campeã da Liga Sanjoanense

A Escolinha de Vargem Grande do Sul AFA Futsal, do professor Felipe Carossi, sagrou-se campeã na categoria Sub 14 da Liga Sanjoanense de Futsal, em uma grande final contra a Esportiva de São João da Boa Vista.

A equipe venceu por 2 a 1, com gols de Tiaguinho e de Mateus Manzoni. E ainda teve o melhor goleiro da competição, Luís Mello, que tomou apenas 1 gol no campeonato inteiro.

A equipe Sub 12 também chegou na final, ficando como vice-campeã, perdendo para o time da Esportiva de São João por 2 a 0, em um grande jogo. O atleta Caio, artilheiro da competição, fez 12 gols.

A equipe se destacou ainda, sendo a única equipe vargengrandense chegando nas finais esse ano, fazendo um grande campeonato.

Felipe Carossi agradece os pais, amigos e apoiadores da Escolinha e também os atletas da equipe. Felipe também destacou o apoio de Hugo Cossi, um dos patrocinadores da equipe, que incentiva muito a Escolinha, que leva o nome do seu pai, Huber Braz Cossi.

Luís foi o melhor goleiro do campeonato na categoria Sub 14. Foto: Arquivo Pessoal

Equipe sub 14 venceu o campeonato e comemorou com torcida vargengrandense. Foto: Arquivo Pessoal

Escolinha de Futsal também vai bem na Liga Riopardense

No último domingo, dia 7, aconteceu uma rodada do torneio da Liga Riopardense de Futsal, em Tapiratiba. Na ocasião, a equipe Sub 16 de Vargem Grande do Sul venceu Santa Cruz das Palmeiras por 3 a 1 e a Sub 14 ganhou a partida por 5 a 2, contra Santa Cruz das Palmeiras. Na classificação, a equipe Sub 16 é vice-líder e o Sub 14 é 3º colocado da competição.

José Robson Linos, o Binho, vice-presidente da escolinha e membro da Comissão Técnica, destacou o trabalho unido tanto na quadra como fora, dos pais e apoiadores da escolinha. “O velho ditado ‘A união faz a força’ é o resumo em uma frase desse trabalho vitorioso e gratificante para nós envolvidos”, disse.

O próximo desafio da Escolinha será neste sábado, dia 13, em Guaranésia, quando jogará pela Liga Riopardense de Futsal.