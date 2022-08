Atleta de Vargem vence Campeonato Profissional de Luta de Braço, em Campinas

O campeonato Paulista de Luta de Braço, que reuniu os melhores atletas do estado de São Paulo, contou com a participação do vargengrandense Leandro Donizete, o conhecido Leandro Veloster, um dos grandes nomes da modalidade. E o atleta não decepcionou, sendo campeão no braço direito e esquerdo invicto na categoria 100 quilos.

Veloster se prepara para o próximo compromisso que será em setembro em Capivari, onde disputará a Copa Brasil de Luta de Braço profissional. O evento será a seletiva para o Arnold Class Brasil 2023.

O atleta agradeceu ao preparador físico Fernando Paiva, a esposa Adriana, os colegas de luta de braço, o professor Marcos e a fisioterapeuta Grazi.