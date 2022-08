Casa Branca adere à Campanha contra Leishmaniose

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os graves problemas causados pela Leishmaniose Visceral e suas formas de prevenção, a Prefeitura de Casa Branca realiza neste mês de agosto uma Campanha de Prevenção e Esclarecimento sobre a Leishmaniose Visceral.

De acordo com a cidade vizinha, a campanha de esclarecimento tem se desenvolvido na distribuição de folhetos de orientação nas casas dos moradores de áreas com maior risco.

A Leishmaniose Visceral é uma doença que se não for tratada pode levar à morte. Ela é transmitida aos humanos por meio da picada da fêmea de insetos, especialmente do mosquito palha, que anteriormente tenham picado animais infectados pela Leishmaniose.

De acordo com a prefeitura, é preciso ficar atento para que os cães não sejam picados pelo inseto transmissor da LV. Para isso, é recomendado mantê-los com boa higiene e evitar que fiquem soltos na rua.

“Sem o inseto, não há transmissão da leishmaniose. Então, a melhor prevenção é evitar a proliferação do mosquito palha. As fêmeas do mosquito palha põem seus ovos na terra úmida, sombreada e com acúmulo de folhas, frutos e fezes de animais e isso dá início à proliferação do vetor”, explicou a prefeitura.

Dicas

A Prefeitura de Casa Branca ainda divulgou algumas dicas sobre o que fazer para evitar a presença do mosquito transmissor da Leishmaniose Visceral. Para isso, mantenha a casa e o quintal livres de matéria orgânica, recolhendo folhas de árvores, fezes de animais, restos de madeira e frutas e recolha as fezes de animais.

Outras dicas são aparar a grama e podar árvores e arbustos para diminuir o sombreamento do solo e evitar as condições do desenvolvimento das larvas, manter o ambiente dos cães, o quintal ou varanda sempre limpos, livres de fezes e acúmulo de alimentos e folhagens e embalar todo esse lixo em sacos plásticos devidamente fechados, e colocados para o serviço de coleta de lixo.