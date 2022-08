Casa Branca sedia Campeonato Nacional de Paratrike e Paramotor

A cidade vizinha Casa Branca, será a Capital do Esporte Aéreo no final de agosto. No município, do dia 24 ao dia 28 deste mês acontecerá o Campeonato Nacional de Paratrike e Paramotor.

De acordo com a prefeitura de Casa Branca, município está se projetando cada vez mais como um importante polo turístico e esportivo, atraindo competições de diversas modalidades. “Um turismo diferenciado, qualificado, e que trará muito retorno à cidade e ao trade turístico”, ressaltou o Executivo em sua página no Facebook.

Os esportes

O Paratrike é a combinação do parapente com um trike (veículo motorizado), que proporciona ao piloto e ao passageiro de realizar todos os procedimentos de voo (decolagem, voo e pouso) sentados em um veículo associado à autonomia de voar independente de uma montanha para decolagem.

Os equipamentos utilizados são de altíssima segurança e conforto, não exigindo nenhum esforço ou capacidade física do passageiro para realizar o esporte.

Já o Paramotor é uma adaptação do parapente, sendo um equipamento de voo com motorização auxiliar, composto por uma asa denominada parapente, que não contém elementos rígidos em sua estrutura e cujo comando se realiza através de controle aerodinâmico.

Ele pode transportar um ou dois tripulantes, não necessita de instalações aeronáuticas para a sua decolagem e para a sua aterrissagem, pois pode ser utilizado o esforço físico das pernas como trem principal, a Decolagem a Pé (DAP), ou a ajuda de um dispositivo mecânico que a substitua, sendo a Decolagem Mecânica (DMC) e chamado de Paratrike.