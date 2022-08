Júnior é campeão da 2ª Etapa Maratona Rota do Vulcão

O ciclista Delso Bruno Júnior, mais conhecido como Júnior da Sonora, foi o campeão da 2ª Etapa da Maratona Rota do Vulcão, na categoria ebike, realizada em Poços de Caldas, no domingo passado, dia 7 de agosto. Ele subiu ao pódio após terminar a prova em uma hora e 34 minutos, percorrendo um trajeto de 43 km, com 1400 de elevação.

Na categoria ebike teve 10 bicicletas competindo, sendo que nas demais categorias participaram 300 bicicletas. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Jú nior disse que é novato no ciclismo e logo que entrou para o esporte em 2017, se apaixonou pelas bikes elétricas com pedal assistido.

“Consegui montar a minha, pois ela não é uma ebike de fábrica, é uma bike de enduro e eu instalei o kit de motor bafang transformando-a em uma ebike”, disse ao jornal. As bicicletas elétricas com pedal assistido já são uma realidade no Brasil, segundo Júnior, tanto para uso em mobilidade urbana como para o uso em provas de mtb (mountain bike).

“Estou muito feliz. É muito bom subir no pódio como campeão, me faz lembrar da minha história que tive com o motocross ganhando várias provas. Agradeço a todos pelo apoio”, afirmou o desportista que agora investe nesta nova modalidade.