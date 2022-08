Vargengrandenses levam medalhas no Paulista de Luta de Braço

Os atletas de Vargem Grande do Sul disputaram o Campeonato Paulista de Luta de Braço, na cidade de Santos (SP), no último final de semana. O evento reuniu mais de 300 atletas do estado de São Paulo.

Competindo pela equipe de Indaiatuba, os atletas vargengrandenses Leonardo Martins, Francieli Rui, Miguel Consulim e Luís Otávio Consulim, se destacaram nos resultados.

A atleta Francieli Rui disputou na categoria 55 kg sênior e conseguiu a terceira colocação no pódio. Miguel Consulim foi campeão invicto na categoria 65 kg sub 15. Na categoria sênior (profissional), ele ficou em terceiro colocado, surpreendendo a todos.

Já na categoria de 90 kg, que havia maior quantidade de atletas competindo, Leonardo Martins foi o grande campeão, com uma vitória surpreendente, pois o atleta está se recuperando de uma forte lesão.

Já o bracista Luís Otávio Consulim ficou em quinto lugar, de 13 atletas, outro resultado que surpreendeu na disputa, uma vez que ele está iniciando nas competições.

Agora, os atletas se preparam para participar da Copa Brasil de Luta de Braço, na cidade de Capivari (SP). Leonardo Martins agradeceu ao seu treinador Jean Melo e a todos que apoiam o esporte.